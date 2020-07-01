Соблюдение трех противоэпидемических правил должно быть нашей ежедневной обязанностью: премьер

После заседания комендатуры премьер-министр Никол Пашинян провел очередной брифинг вместе с министром образования, науки, культуры и спорта Араиком Арутюняном и директором Института молекулярной биологии Арсеном Аракеляном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что каждый гражданин может снизить статистику количества смертей от коронавирусной болезни, не заражаясь сам и не заражая других. По словам Никола Пашиняна, для этого необходимо соблюдать противоэпидемические правила. “К сожалению, наша главная стратегическая проблема в контексте эпидемии коронавируса еще не решена, а наша главная стратегическая задача - научиться жить параллельно с коронавирусом. Что это значит на практике? Каждый из нас должен стараться устроить свою повседневную жизнь так, чтобы не заразиться коронавирусом сам и не заразить других”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что эту проблему еще не удалось решить, поэтому ежедневно продолжают регистрироваться новые случаи заражения коронавирусом. “Вчера, например, у нас было 515 новых случаев. Это означает, что вследствие этой статистики у нас будет 10 смертей. Конечно, большинство граждан, к счастью, выздоравливает, у довольно многих из них эта болезнь протекает без каких-либо симптомов, но каждый из нас должен понимать, что, увеличивая эту положительную статистику, он обрекает кого-то на смерть”, - сказал глава правительства.

Премьер-министр сообщил, что 30 июня 2697 граждан были оштрафованы за несоблюдение противоэпидемических правил, из них 2166 человек - за неношение масок. “Мы замечаем, что уровень соблюдения противоэпидемических правил в общественном транспорте резко снизился, и 431 административный протокол был выписан именно в общественном транспорте”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что каждый гражданин ежедневно должен задавать себе вопрос, что он сделал для предотвращения распространения коронавируса.

“Соблюдение трех противоэпидемических правил должно быть, как минимум, нашей ежедневной обязанностью. Эти правила - носить маску, соблюдать социальную дистанцию и регулярно дезинфицировать руки”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян представил статистические данные о состоянии здоровья пациентов с коронавирусом. Фактическое лечение получает 10 тыс 900 пациентов, 2106 из которых лечится в больницах. Состояние здоровья 536 из них тяжелое, 117 - крайне тяжелое, у 1730 пациентов диагностирована пневмония.