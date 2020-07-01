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Премьер призвал родителей абитуриентов не собираться у экзаменационных центров 

Премьер призвал родителей абитуриентов не собираться у экзаменационных центров 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал родителей абитуриентов не создавать накопления в центрах для сдачи единых государственных вступительных экзаменов. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал об этом после заседания комендатуры 26 июня.

«С завтрашнего дня мы начинаем единые вступительные экзамены в вузы. Я хотел бы попросить, чтобы в этом году из-за эпидемической ситуации были исключены традиционные собрания родителей в центрах сдачи ЕГЭ, чтобы мы не ухудшили ситуацию. Я прошу наших родителей не собираться у экзаменационных центров, тем более что наши абитуриенты уже взрослые, они могут самостоятельно пойти в экзаменационные центры, сдать экзамены и вернуться домой. Пожалуйста, не создавайте толпы в экзаменационных центрах», - отметил Пашинян.


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