Министр обороны Армении провел телефонный разговор с министром национальной обороны Литвы

Министр обороны Армении Давид Тоноян 1 июля провел телефонный разговор с министром национальной обороны Литвы Раймондасом Кароблисом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения, министр обороны Республики Армения поблагодарил своего литовского коллегу за помощь, оказанную правительством Литвы Армении в борьбе с коронавирусом, а также транспортировка группы специалистов в Армению на самолете ВВС Литвы.

Министр обороны Армении отметил, что эти действия литовской стороны свидетельствуют о теплых, дружеских отношениях между двумя странами и народами.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с армяно-литовским сотрудничеством в области обороны, призвали к возобновлению мер, запланированных в рамках сотрудничества, но приостановленных из-за эпидемии, и выразили уверенность, что после преодоления препятствий, создаваемых коронавирусом, возобновится военно-политический диалог на высоком уровне.