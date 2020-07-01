В июне текущего года было зарегистрировано на 30% больше смертей, чем в июне прошлого года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил статистические данные о состоянии здоровья пациентов с коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал об этом после заседания комендатуры 26 июня, добавив, что фактическое лечение получает 10 тыс 900 пациентов, 2106 из которых лечится в больницах.

«Состояние здоровья 536 из них тяжелое, 117 - крайне тяжелое, у 1730 пациентов диагностирована пневмония. Вчера у нас было 10 новых смертей, а общее число смертей достигло 453», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что статистика общих смертей в Армении за первые 5 месяцев 2020 года была благополучной, но эта статистика уже изменилась.

«К сожалению, нужно констатировать, что в июне этого года у нас было примерно на 30% больше смертей, чем в июне прошлого года. Конечно, изменение статистики смертности не полностью зависит от коронавируса, но, конечно, текущее состояние коронавируса существенно влияет на этот фактор», - заключил Пашинян.