Президент Армении встретился с ректором ЕГМУ Арменом Мурадяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян продолжает обсуждения со специалистами здравоохранения о путях борьбы с эпидемией коронавируса и ее преодолении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, 1 июля Армен Саркисян встретился с ректором Ереванского государственного медицинского университета, бывшим министром здравоохранения Арменом Мурадяном.

Собеседники коснулись осуществляемых для предотвращения и преодоления эпидемии мероприятий, привлечения к этим работам молодых специалистов, в том числе представителей ЕГМУ. Они также подчеркнули важность принятия необходимых превентивных и подготовительных мер, чтобы быть более подготовленными к предотвращению возможных эпидемий.