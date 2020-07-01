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Президент Армении встретился с ректором ЕГМУ Арменом Мурадяном

Президент Армении встретился с ректором ЕГМУ Арменом Мурадяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян продолжает обсуждения со специалистами здравоохранения о путях борьбы с эпидемией коронавируса и ее преодолении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, 1 июля Армен Саркисян встретился с ректором Ереванского государственного медицинского университета, бывшим министром здравоохранения Арменом Мурадяном.

Собеседники коснулись осуществляемых для предотвращения и преодоления эпидемии мероприятий, привлечения к этим работам молодых специалистов, в том числе представителей ЕГМУ. Они также подчеркнули важность принятия необходимых превентивных и подготовительных мер, чтобы быть более подготовленными к предотвращению возможных эпидемий.


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