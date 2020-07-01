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Мхитарян расторгнет контракт с "Арсеналом": СМИ

Мхитарян расторгнет контракт с "Арсеналом": СМИ

Полузащитник сборной Армении и итальянского клуба “Рома” Генрих Мхитарян не собирается продолжать карьеру за лондонский "Арсенал" и разорвёт контракт с канонирами. Как передает Арменпресс со ссылкой на sports.ru, об этом сообщают итальянские СМИ.

На данный момент Мхитарян выступает в Италии за "Рому" на правах аренды.

По информации Corriere dello Sport Мхитарян прекратит сотрудничество с "Арсеналом" и заключит с "Ромой" полноценный контракт. Римляне не будут выплачивать за него денежную компенсацию.

В текущем сезоне Мхитарян отыграл за "Рому" в 15 матчах, на его счету 6 голов и 3 голевые передачи.


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