Президент Армении по случаю Дня Канады направил поздравительное послание генерал- губернатору Канады

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю Дня Канады направил поздравительное послание генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян от имени народа Армении и от себя лично передал поздравления и наилучшие пожелания дружественному народу Канады.

«Уже более четверти века, как между Арменией и Канадой ведется основанное на взаимном доверии и уважении сильное и активное сотрудничество. Наши страны продолжают эффективно и успешно сотрудничать в рамках различных международных платформ, таких как Организация Объединенных Наций и Международная организация Франкофонии.

Я с большой благодарностью отмечаю, что армянская община Канады играет важную роль в развитии и углублении наших связей с Канадой. Благодаря ее ежедневным усилиям наши страны и народы продолжают поддерживать дружеские отношения», - говорится в послании президента Армена Саркисяна.