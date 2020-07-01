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Азиатские индексы - 01-07-20

Азиатские индексы - 01-07-20

ТОКИО, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.75% и составил 22121.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.29% и составил 1538.61 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.38% и составил 3025.98 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 24427.19 пункта.


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