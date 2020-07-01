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Президент принял председателя Центрального банка

Президент принял председателя Центрального банка

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с руководителем Центрального банка Армении Мартином Гластяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян сначала поздравил Мартина Галстяна с избранием на ответственную должность и пожелал ему дальнейших успехов в работе.

В частности, собеседники обменялись мнениями о происходящих из-за пандемии изменениях на международных финансовых рынках, их возможных влияниях на нашу страну, коснулись экономических последствий пандемии и принятых мер по их преодолению.

Председатель Центрального банка представил информацию о текущей деятельности и планируемых мероприятиях возглавляемого им ведомства.


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