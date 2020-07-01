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Моя история с «Ромой» продолжается: Мхитарян

Моя история с «Ромой» продолжается: Мхитарян

Полузащитник сборной Армении по футболу и «Ромы» Генрих Мхитарян коснулся соглашения с итальянским клубом.

Как сообщает Арменпресс, Мхитарян написал на своей странице в Facebook, что он рад продолжить работу в «Роме». «Моя история с «Ромой» продолжается. Я рад, что мы договорились о контракте, и у нас есть предварительная сделка на следующий сезон. Есть цели, которых я хочу достичь в составе «Ромы». Вперед, «Рома»!» - написал армянский футболист.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Армении по футболу и «Ромы» Генрих Мхитарян останется в клубе до конца текущего сезона. Итальянский клуб имеет предварительное соглашение с «Арсеналом», согласно которому Мхитарян может сыграть за «волков» в следующем сезоне. В начале этого сезона капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян перешел из «Арсенала» в «Рому» на правах аренды.


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