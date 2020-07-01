Араик Арутюнян наградил преподавателя Шушинского технологического университета Артюшу Арутюняна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 1 июля принял преподавателя Шушинского технологического университета Артюшу Арутюняна по случаю его 70-летия.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян поздравил Артюшу Арутюняна с юбилеем и наградил его медалью "Вачаган Барепашт" за многолетнюю плодотворную работу в сфере экономики.

Президент высоко оценил значительный вклад Артюши Арутюняна в деле развития сферы сельского хозяйства республики и выразил надежду, что он продолжит передавать свои знания и опыт молодому поколению.

Артюша Арутюнян выразил признательность президенту республики за получение высокой государственной награды, отметив, что это внушает чувство гордости и ответственности одновременно. Он также коснулся программы Президента на 2020-2025 гг., подчеркнув, что ее успешная реализация окажет существенное влияние на экономическое развитие республики.