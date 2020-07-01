COVID-19. Количество инфицированных в Турции достигло около 200 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 10 млн 620 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 514 тыс. Излечились 5 млн 826 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 729 тыс 848 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 130 тыс 134. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 1 млн 408 тыс 485. Число смертей составляет 59 тыс 656. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 654 тыс 405. За последние сутки здесь зарегистрировано 6 тыс 556 новых случаев, что меньше по сравнению с предыдущими днями. Число летальных исходов – 9 тыс 536.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 587 тыс 092. Скончались 17 тыс 417 больных.

В Великобритании число инфицированных достигло 312 тыс 654, умерших – 43 тыс 730. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США. В Испании число подтвержденных случаев – 296 тыс 251. Число смертности в Испании составило 28 тыс 355.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 285 тыс 213, смертей – 9 тыс 677.

На 8-м месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 279 тыс 393 случаев, смертей - 5 тыс 688.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 240 тыс 578 человек, смертность – 34 тыс 767.

В Иране общее число подтвержденных случаев составляет 230 тыс 211. Общее число летальных исходов составляет 10 тыс 958.

Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 199 тыс 906, скончались 5 тыс 131.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 22 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 3, достигнув 83 тыс 534, вылечились 78 тыс 479 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 931, с начала заражения здесь скончались 15 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 194 тыс 225 подтвержденных случаев. В Катаре 96 тыс 088 подтвержденных случаев, смертность - 113. Число заразившихся в Египте достигло 68 тыс 311, здесь зарегистрировано 2 953 случаев смерти.

Число инфицированных в Ираке достигло 49 тыс 109 человек, погибших – 1943. В ОАЭ - 48 тыс 667 случая, здесь скончались 315 человек. Число заразившихся в Кувейте достигло около 47 тыс человек, умерших - 358.

В Ливане зарегистрировано 1 778 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 34. Число заразившихся в Сирии достигло 279. Скончались 9 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.