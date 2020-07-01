Роухани: США используют природные ресурсы Сирии, притворяясь борцами с терроризмом

Власти США экспортируют природные ресурсы Сирии, притворяясь борцами с террористической угрозой. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на саммите стран - гарантов астанинского процесса в Сирии, который проходит в формате видеоконференции.

"Увеличив количество незаконных военных баз в нефтяных районах Сирии на востоке от Евфрата, США высасывают природные ресурсы этой страны", - сказал он. По словам президента, действия Соединенных Штатов "доказывают, что их утверждения о борьбе с терроризмом являются ложью". Выступление Роухани транслировало государственное телевидение Ирана.