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Президент Армении обсудил с Анаит Тарханян инициативу создания общенародного парка

Президент Армении обсудил с Анаит Тарханян инициативу создания общенародного парка

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с архитектором Анаит Тарханян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече была затронута инициатива президента Республики Армена Саркисяна о создании в Цицернакаберде на территории мемориального комплекса Геноцида армян общенародного парка – «Армянский парк», и возможности ее осуществления. 

Архитектор Анаит Тарханян, дочь соавтора Мемориала жертвам Геноцида армян в Цицернакаберде, архитектора Артура Тарханяна, выразила готовность поддержать реализацию такой важной идеи в рамках своей профессии.


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