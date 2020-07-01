Президент Армении обсудил с Анаит Тарханян инициативу создания общенародного парка

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с архитектором Анаит Тарханян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече была затронута инициатива президента Республики Армена Саркисяна о создании в Цицернакаберде на территории мемориального комплекса Геноцида армян общенародного парка – «Армянский парк», и возможности ее осуществления.

Архитектор Анаит Тарханян, дочь соавтора Мемориала жертвам Геноцида армян в Цицернакаберде, архитектора Артура Тарханяна, выразила готовность поддержать реализацию такой важной идеи в рамках своей профессии.