Вардадзор будет обеспечен питьевой и оросительной водой

В рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении в общине Вардадзор Гегаркуникской области, в течение этого года на шести улицах будет заложена система водоотвода, будут отремонтированы или реконструированы внешние и внутренние сети водопровода питьевой воды.

Как сообщили Арменпресс в отделе программ развития, туризма и анализа администрации Гегаркуника, общая предварительная стоимость строительства системы водоотвода составляет 12 млн 694 000 драмов, из которых 7 млн 694 000 драмов выделяет правительство Армении, 5 млн -муниципалитет Вардадзора. По словам руководителя общины Вардадзор Роберта Сираканяна, система водоотвода будет заложена железными трубами общей протяженностью в 772 метра. Внешняя сеть общинного водопровода будет реконструирована, начиная от основных источников, протяженностью в 1 880 метров, в результате чего увеличится объем воды, поставляемой общине. Будет реконструирована также и внешняя сеть, питающаяся из регулирующего водохранилища, протяженностью в 374 метров, а внутренняя сеть будет отремонтирована в квартале Шаени дар длиной в 966 метров. Строящаяся на шести улицах дренажная система одновременно улучшит подачу оросительной воды. А в результате реконструкции и капитального ремонта внешних и внутренних сетей питьевого водопровода улучшится также и снабжение питьевой водой. Тендер на строительство дренажной системы уже объявлен, а конкурс на вторую программу будет объявлен в ближайшее время”, - представил глава общины.

Хосров Хлгатян