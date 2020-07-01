Никол Пашинян по случаю Дня Канады направил поздравительное послание Джастину Трюдо

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня Канады направил поздравительное послание премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра, в послании говорится:

"Многоуважаемый господин премьер-министр!

От имени народа Армении и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Канады с Днем Канады.

Армения высоко ценит дружественные отношения с Канадой, развивающиеся в атмосфере партнерства и взаимного доверия. С удовлетворением должен констатировать, что сформировавшиеся между нами личные теплые отношения придают особый импульс армяно-канадскому диалогу на разных уровнях. Несомненно, в деле развития и углубления двусторонних отношений особое место занимает также и армянская община Канады.

Думаю, в этом году, в связи с пандемией, День Канады будет отмечаться несколько иначе. Однако я уверен, что канадцы согласно смыслу этого дня, проведут его в хорошем и праздничном настроении.

Еще раз поздравляю Вас и дружественный народ Канады и шлю самые добрые пожелания”.