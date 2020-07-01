Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня работника прокуратуры и 102-й годовщины образования прокуратуры. Арменпресс представляет послание премьер-министра Армении․

“Уважаемые работники системы прокуратуры!

Поздравляю Вас с Днем работника прокуратуры и 102-ой годовщиной образования прокуратуры!

Сегодня ожидания нашего общества и народа от прокуратуры выше, чем когда-либо. Народ ненасильственной, бархатной, народной революцией 2018 года выразил свою четкую волю - иметь Армению, в которой установлено верховенство закона, неуклонно действует принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление, где ведется эффективная борьба с преступным миром, со злоупотреблениями, с коррупцией.

И исполнение законных ожиданий народа во многом зависит и от работы прокуратуры. Текущий период действительно является серьезнейшим испытанием для прокуратуры, поскольку именно работники системы прокуратуры во многих случаях должны формулировать истины, известные обществу и народу, как обвинения и выдвигать их в суде.

От качества и уровня этой работы зависит, насколько в сознании нашего народа будет закреплена вера в то, что в Армении возможно установление неоспоримой законности, демократического порядка, справедливости. От качества работы прокуратуры зависит озвученное политическим большинством и одобренное народом политическое обещание о возвращении народу всего награбленного.

В ближайшее время прокуратура возьмет на себя еще одну функцию, предусмотренную Законом Республики Армения “О конфискации имущества незаконного происхождения”, и это законодательное нововведение еще больше увеличит ожидания общества от результатов деятельности прокуратуры.

Уважаемые работники системы прокуратуры!

Ваша работа имеет много трудностей. Иногда трудно сформулировать общеизвестные истины на правовом языке. Но именно в этом талант и профессионализм работника прокуратуры, прокурора. Вот миссия прокурора: правовой язык и слово должны стать точным выражением реальности, истины, юриспруденция должна быть защитником истины.

Это миссия прокуратуры. Без этой миссии нет прокуратуры. Желаю всем Вам успехов на пути осуществления этой миссии. Желаю способности и решимости дойти до конца этого пути.

И, конечно же, здоровья, счастья и терпения всем Вашим семьям”.