Манипуляция исторической памятью, двойные стандарты Азербайджана и реабилитация фашизма

Член Союза журналистов России, директор и научный руководитель Центра международных исследований “Мир кавказа” Максим Васков опубликовал статью об армяноненавистнической политике Азербайджана и реанимации фашизма в стране. Как передает Арменпресс, статья размещена на сайте информационного агентства “News Front”, принадлежащего силовым структурам РФ.

Автор отмечает, что за все время существования Азербайджанской Республики насаждение армяноненавистнической политики, принципиально идентичной расизму, является основой внутренней политики Азербайджана.

“Мы, россияне видим проявления этой по сути информационной войны, в том числе и в отношении наших граждан, которых, если у них фамилия хоть немного похожая на армянскую , в грубой и дискриминационной форме их просто не впускают в Азербайджан”, - написал Васков.

Журналист отмечает, что важным элементом информационной войны Азербайджана против Армении является манипуляция исторической памятью.

“Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в очередной раз попытался пропагандировать расизм и антиармянские тезисы посредством представления односторонней информации. Материал по своему содержанию, как в плане ответов, так и вопросов, носит односторонний характер и представляет искажение фактов, которые явно направлены на создание положительного имиджа Азербайджана и, вопреки всему, формирование крайне негативного образа Армении и армян”, - отметил журналист.

В статье Васков ставит риторический вопрос, чего еще можно было ожидать от этого интервью, когда интервьюер-рыцарь трех орденов Азербайджана, который берет интервью у президента Азербайджана, причем на тему, касающуюся Армении.

В интервью ТАСС заметны и двойные стандарты Азербайджана

“Президент Азербайджана критикует проявления вандализма в отношении памятников, посвященных Второй мировой войне в некоторых странах, однако скромно молчит о том, сколько памятников героям Великой Отечественной войны было уничтожено на территории Азербайджана только по той причине, что они были посвящены армянским героям”, - написал Васков. На территории села Чардахлу (Хачисар), где родились два маршала Ованес Баграмян и Амазасп Бабаджанян, разрушен отцовский дом Баграмяна, который был превращен в музей, а бюст маршала был демонтирован и заменен памятником азербайджанскому ашугу. В этом армянском селе Арцаха азербайджанцами было уничтожено абсолютно все, что напоминало о двух маршалах, десятках генералов и других высокопоставленных военных.

Та же участь постигла и множество других памятников на территории современного Азербайджана, которые содержали в себе общую память о Великой Отечественной войне и так или иначе были связаны с армянами.

Еще в 1988 г. в Кировабаде был снесен бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза маршала Ованеса Баграмяна. Журналист отмечает, что действующая азербайджанская власть не только не критикует подобный вандализм, но и продолжает искажать историю посредством учебников и СМИ.

В интервью с президентом Азербайджана журналист ТАСС Гусман спрашивает: “В некоторых странах памятники и мемориальные доски воздвигают памяти деятелей, развернувших фашистскую деятельность”, учитывая ненависть и искаженное представление президента Азербайджана Гарегина Нжде, журналист преднамеренно задает подобный вопрос, чтобы Алиев вновь имел возможность озвучить свои заранее подготовленные тезисы.

Как и ожидалось, отвечая на вопрос, Алиев коснулся и Гарегина Ндже и памятника, воздвигнутого в его честь в Ереване. Президент Азербайджана никоим образом не упомянул азербайджанских деятелей, воевавших в составе германской армии, поддержавших Азербайджанский легион и фашизм, вместо этого в плане сотрудничества с немцами озвучивает обвинения в адрес Нжде, несмотря на то, что нет фактических доказательств сотрудничества Ндже с германской стороной. Критика в адрес Гарегине Нжде основана лишь на некоторых отрывочных свидетельствах, зато есть множество фактических доказательств сотрудничества политических деятелей Азербайджана и Третьего Рейха.

В составе германской армии азербайджанский легионер Абдурахман Фаталибейли, который был офицером Красной армии, попав в плен во время войны, перешел на сторону одного из основателей первой Азербайджанской Республики Мамеда Эмина Расулзаде, активно сотрудничающего с нацистами. Памятник Расулзаде, воевавшего против Красной Армии, установлен в Азербайджане, а о Фаталибейли был снят фильм в рамках 100-летия первой Азербайджанской Республики. В нем показано, как под командованием Фаталибейли сражались воины нацистской армии, прославляющие нацистский режим. В фильме с гордостью подчеркивается, что Адольф Гитлер не доверял легионерам, за исключением азербайджанских.

“В логику действий руководства Азербайджана полностью умещается и решение о демонтаже памятника 26 комиссарам Баку в 2009 году. Если мы обратим внимание на содержание азербайджанских учебников истории, и то, как там говорится не только об армянах, но и о России и о русских, всегда в том контексте, что мы оккупанты и насильники, то все встанет на свои места”, - отмечает журналист.

Завершая статью, Васков признает, что Азербайджан страна, где происходит героизация фашистских приспешников, государственная политика в Азербайджане искореняет память о российском имперском и советском прошлом, там проводится систематизированная фальсификация истории.