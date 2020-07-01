Президенты России, Ирана и Турции начали видеосаммит по Сирии

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган начали видеосаммит по Сирии, трансляцию ведет иранское государственное телевидение.

Конференцию открыл президент Ирана (принимающей стороны) Роухани, сообщив, что из-за коронавируса очный саммит Иран-РФ-Турция пришлось перенести, с начала пандемии в Сирии произошло множество событий, и по этой причине проводится онлайн-встреча,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.