Айк Григорян направил поздравительное послание по случаю Дня служащего Следственного комитета Арцаха

Председатель Следственного комитета Республики Армения Айк Григорян направил поздравительное послание по случаю Дня служащего Следственного комитета Республики Арцах. Арменпресс представляет послание председателя Следственного комитета Армении․

“Уважаемый Игорь Рудикович!

От имени Следственного комитета Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем служащего Следственного комитета Республики Арцах!

В условиях новых вызовов и нынешнего динамичного развития общественной жизни одно из важных звеньев правоохранительной системы Республики Арцах - Следственный комитет, играет ключевую роль в деле борьбы с преступностью, укрепления законности и обеспечения принципа верховенства закона.

Следственный комитет Республики Армения продолжит тесное сотрудничество со Следственным комитетом Республики Арцах в интересах обеспечения эффективности борьбы с преступностью, укрепления государственности и повышения общественного доверия к работе руководимых нами структур.

Уважаемый Игорь Рудикович!

Еще раз поздравляя Вас с Днем служащего Следственного комитета Республики Арцах, желаю плодотворной работы и новых служебных успехов”.