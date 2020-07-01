В Гюмри в этом году на средства ЕБРР будут отремонтированы 23 улицы

1 июля в Гюмри начались работы второго этапа программы строительства улиц, финансируемой Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). На месте присутствовал министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

“В целом, в рамках программы, при финансировании ЕБРР, тремя частями, включенными во второй этап, в 2020 году планируется провести работы по капитальному ремонту 23 улиц шириной в 9 - 12 метров и длиной в 13 км и их тротуаров. На эти работы банк выделил 23,8 млн евро. Параллельно с этим, в настоящее время, по словам министра Сурена Папикяна, работа ведется и с Государственным комитетом по туризму, чтобы посредством финансовых средств Всемирного банка стало возможным осуществление новых работ в историческом центре Кумайри. Речь идет о площадях Вардананц и Дживани. Всемирный банк выделил на работы 2,5 млрд драмов.

“Это рассчитано на участок около 4 км. Также было отправлено письмо во Всемирный банк, чтобы в рамках программы решить и вопрос освещения площади Вардананц и ремонта некоторых участков. Мне кажется, что никаких опасений не должно быть, исторический центр будет реконструирован. Мы его увеличим и украсим”, - в беседе с журналистами отметил мэр Гюмри Самвел Баласанян.

В ходе визита министр говорил также о тех подрядных организациях, которые в прошлом году завершили работы, однако не были приняты по причине плохого качества и недостатков. Министр сообщил, что есть множество компаний, с которыми проблемы пока не решены, но есть и подрядчики, которые исправили свои недостатки. Проблема, по словам министра, напрямую связана с деятельностью нескольких частных лабораторий. “То есть, частная лаборатория проверяет и представляет заказчику, что все в порядке, и он, по сути, должен подтвердить это и осуществить оплату. Но есть и государственная лаборатория, проверка которой показывает, что результат этой лаборатории не имеет ничего общего с реальностью. Естественно, мы предлагаем компании-подрядчику исправить дефекты. У нас есть такие подрядчики, и их зарплаты будут выплачены на основании нового заключения, а дела тех, которые откажутся исправлять, пойдут в прокуратуру, будет расторжение договора. Они попадут в черный список”, - отметил министр.

Коснувшись ремонта дороги Алагяз-Артик, министр отметил, что речь идет о дороге протяженностью около 30 км. В настоящее время на этой территории проводятся исследования. Если будет заключение о том, что возможен средний ремонт, мы сможем начать работы”, - сообщил министр.

Арменуи Мхоян