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В МЧС Армении поступил сигнал о бомбе, заложенной в “Ереван мол”

В МЧС Армении поступил сигнал о бомбе, заложенной в “Ереван мол”

В Национальный центр кризисного управления в 14:26 1 июля поступил сигнал о бомбе, заложенной в торговом центре “Ереван мол”. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали один боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван, инженерно-саперный отряд коллективного центра сил гражданской обороны управления гражданской обороны, спасательная группа Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения Управления спасательных сил и оперативная группа Национального центра кризисного управления.


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