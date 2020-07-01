Китай вводит ограничения на работу нескольких американских СМИ

Китай вводит ограничения на работу ряда американских средств массовой информации на своей территории в качестве ответного шага на действия Вашингтона. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай требует от информационных агентств Associated Press, United Press International, CBS, National Public Radio в течение семи дней с сегодняшнего дня предоставить китайской стороне письменную информацию о всех сотрудниках, работающих на территории КНР, финансах и иной своей деятельности", - заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

22 июня госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты ужесточают правила работы для четырех китайских средств массовой информации, определив их статус как "иностранные представительства".

Речь идет о Центральном телевидении Китая, агентстве China News Service, газетах "Жэньминь жибао" и Global Times. В соответствии с американским законодательством данные СМИ будут обязаны предоставлять списки своих сотрудников в США, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать во внешнеполитическом ведомстве собственность, которой они владеют или берут в аренду.