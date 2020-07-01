Бадасян высоко оценил работу руководителя офиса СЕ, завершающую свою миссию в Армении

Министр юстиции Рустам Бадасян сегодня принял руководителя ереванского офиса Совета Европы Наталью Вутову, завершающую свою миссию в Армении. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Министр выразил благодарность госпоже Вутовой за проделанную отличную работу и эффективное сотрудничество и подчеркнул важность содействия Совета Европы в контексте проводимых в Армении реформ.

Руководитель офиса Совета Европы также выразила благодарность за сотрудничество и подчеркнула, что, так как она юрист, сотрудничество с Министерством юстиции и осуществленные программы были ей близки по духу.

В ходе встречи кратко были затронуты результаты ряда совместно реализованных программ и находящихся в процессе, которые касаются проектов новых кодексов: Уголовного и Кодекса уголовного судопроизводства, реформ в сфере пробации, борьбы с коррупцией, работ по предупреждению пыток и др.

Касаясь вопроса осуществления в судебной системе веттинга, глава Ереванского офиса СЕ подчеркнула, что с изменениями, внесенными в Судебный кодекс Министерством юстиции, создан необходимый инструментарий для его эффективного и созвучного европейским стандартам и ценностям выполнения.

Министр Бадасян, еще раз выразив благодарность госпоже Вутовой за приложенные усилия, выразил готовность продолжить сотрудничество с СЕ с той же эффективностью.

Наталья Вутова, в свою очередь, выразила готовность Совета Европы продолжить содействие Армении на пути действий по укреплению верховенства закона и реализации реформ.