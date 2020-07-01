Ряд сотрудников прокуратуры Армении удостоены государственных и ведомственных наград

По случаю Дня работника прокуратуры на основании ходатайства премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна указами президента Республики Армения Армена Саркисяна от 30 июня 2020 года ряд представителей прокуратуры Республики Армения удостоены государственных наград и классных чинов. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

В частности, указом президента Республики Армения за вклад в дело укрепления законности и правопорядка медалью “Мхитар Гош” награждены:

Арсен Мартиросян, начальник отдела правового контроля Генеральной прокуратуры Республики Армения

Армен Паносян, начальник управления по надзору за законностью досудебного производства при Службе национальной безопасности Генеральной прокуратуры Республики Армения

Начальник отдела контроля за расследованием особо важных дел, направленных против военной службы Центральной военной прокуратуры Республики Армения Гурген Акопян.

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна от 30 июня 2020 года прокурору Арагацотнской области Саркису Мнацаканяну присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса.

В связи с Днем работника прокуратуры благодарственные грамоты за отличное и ответственное выполнение трудовых обязанностей от председателя Национального собрания Республики Армения Арарата Мирзояна получили:

Начальник управления организационно-контрольного и правового обеспечения Генпрокуратуры Республики Армения Армен Марухян

Прокурор ереванского административного района Шенгавит Геворг Геворгян

Прокурор административного района Малатия-Себастия Давид Векилян.

Ряд сотрудников прокуратуры Республики Армения удостоились ведомственных наград.