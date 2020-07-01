“Айпост” начинает испытания электронной системы выплаты пенсий

Компания “Айпост” при содействии Министерства труда и социальных вопросов Армении запускает новую пилотную программу электронной системы выплат пенсий, которая является важной частью процесса оцифровки и модернизации услуг компании.

Как передает Арменпресс, программой предусмотрено внедрение новой системы выплат пенсий с использованием электронных устройств, которая принципиально изменит действующую до этого систему выплат по бумажным спискам. Электронное новшество позволит привести качество сервиса в соответствие с международными стандартами, повысив качество контроля и снизив существующие риски.

Планируется использование почтовыми отправителями электронных устройств (планшетов), посредством которых в онлайн-систему будет поступать информация о выплате по месту жительства пенсионера, а также точное время, место и другие необходимые данные.

Пилотная программа стартует в почтовых отделениях ереванского административного района Аван.

Говоря о программе, и. о. исполнительного директора ЗАО “Айпост” Айк Карапетян отметил: “Это старт пилотной программы. Эта программа в ближайшее время, в случае успешного прохождения испытаний, начнет применяться в масштабах всей сети, и будет содержать и другие услуги. Важнейшим компонентом программы является переподготовка сотрудников Айпост. Мы придаем важность возможности повышения и роста профессиональных качеств наших сотрудников, не ставя никаких возрастных ограничений”.

Компания “Айпост” уже начала обучение почтальонов посредством соответствующих электронных устройств. Периодически проводится тестирование функций электронной системы и пробная эксплуатация системы с участием почтальонов.