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По программе клинической ординатуры врачи в областных медцентрах будут работать не 5, а 3 года

По программе клинической ординатуры врачи в областных медцентрах будут работать не 5, а 3 года

Министерство здравоохранения инициировало реформы целевой клинической ординатуры.

Об этом Арменпресс стало известно с официальной страницы министерства в Facebook.

“В частности, планируется, что после окончания клинической ординатуры врачи-специалисты будут осуществлять профессиональную деятельность в областных медицинских организациях 3 года вместо прежних 5 лет”, - сообщают в министерстве.

При назначениях министерство будет учитывать предпочтения командируемых врачей-специалистов, а также окажет им содействие в вопросе проживания в областях, в направлении чего ведутся работы по разработке механизмов социального содействия.

В ходе обучения клинические ординаторы получают стипендию в размере минимальной зарплаты.

Для регистрации и ознакомления с подробностями желающие могут обратиться в Министерство здравоохранения (Правительственный дом № 3), управление по персоналу, комната 211, тел. 011, 011, 011, 011. 

Перечень специальностей целевой клинической ординатуры учебного года  2020 / 2021.

  1. Лабораторная диагностика бактериальных инфекций
  2. Общая хирургия
  3. Анестезиология-реаниматология
  4. Офтальмология
  5. Акушерство и гинекология
  6. Оториноларингология
  7. Неврология
  8. Семейная медицина
  9. Психиатрия
  10. Детская психиатрия
  11. Педиатрия
  12. Неонатология
  13. Внутренние заболевания
  14. Инфекционные заболевания
  15. Травматология и ортопедия
  16. Лучевая диагностика
  17. Кардиология
  18. Эндокринология
  19. Срочная и неотложная медицина
  20. Детская анестезиология-реаниматология
  21. Эпидемиология
  22. Судебно-медицинская экспертиза 

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