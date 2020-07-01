По программе клинической ординатуры врачи в областных медцентрах будут работать не 5, а 3 года

Министерство здравоохранения инициировало реформы целевой клинической ординатуры.

Об этом Арменпресс стало известно с официальной страницы министерства в Facebook.

“В частности, планируется, что после окончания клинической ординатуры врачи-специалисты будут осуществлять профессиональную деятельность в областных медицинских организациях 3 года вместо прежних 5 лет”, - сообщают в министерстве.

При назначениях министерство будет учитывать предпочтения командируемых врачей-специалистов, а также окажет им содействие в вопросе проживания в областях, в направлении чего ведутся работы по разработке механизмов социального содействия.

В ходе обучения клинические ординаторы получают стипендию в размере минимальной зарплаты.

Для регистрации и ознакомления с подробностями желающие могут обратиться в Министерство здравоохранения (Правительственный дом № 3), управление по персоналу, комната 211, тел. 011, 011, 011, 011.

Перечень специальностей целевой клинической ординатуры учебного года 2020 / 2021.