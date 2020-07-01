По программе клинической ординатуры врачи в областных медцентрах будут работать не 5, а 3 года
Министерство здравоохранения инициировало реформы целевой клинической ординатуры.
Об этом Арменпресс стало известно с официальной страницы министерства в Facebook.
“В частности, планируется, что после окончания клинической ординатуры врачи-специалисты будут осуществлять профессиональную деятельность в областных медицинских организациях 3 года вместо прежних 5 лет”, - сообщают в министерстве.
При назначениях министерство будет учитывать предпочтения командируемых врачей-специалистов, а также окажет им содействие в вопросе проживания в областях, в направлении чего ведутся работы по разработке механизмов социального содействия.
В ходе обучения клинические ординаторы получают стипендию в размере минимальной зарплаты.
Для регистрации и ознакомления с подробностями желающие могут обратиться в Министерство здравоохранения (Правительственный дом № 3), управление по персоналу, комната 211, тел. 011, 011, 011, 011.
Перечень специальностей целевой клинической ординатуры учебного года 2020 / 2021.
- Лабораторная диагностика бактериальных инфекций
- Общая хирургия
- Анестезиология-реаниматология
- Офтальмология
- Акушерство и гинекология
- Оториноларингология
- Неврология
- Семейная медицина
- Психиатрия
- Детская психиатрия
- Педиатрия
- Неонатология
- Внутренние заболевания
- Инфекционные заболевания
- Травматология и ортопедия
- Лучевая диагностика
- Кардиология
- Эндокринология
- Срочная и неотложная медицина
- Детская анестезиология-реаниматология
- Эпидемиология
- Судебно-медицинская экспертиза
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