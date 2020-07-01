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Откладывается взрыв здания ООО “Дзюник сарнаран”

Откладывается взрыв здания ООО “Дзюник сарнаран”

Заранее объявленный на 17:00 1 июля взрыв здания ООО “Дзюник сарнаран” по техническим причинам пока откладывается. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

О дальнейших действиях заранее будет сообщено.


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