Откладывается взрыв здания ООО “Дзюник сарнаран”

Заранее объявленный на 17:00 1 июля взрыв здания ООО “Дзюник сарнаран” по техническим причинам пока откладывается. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

О дальнейших действиях заранее будет сообщено.