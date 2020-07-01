Араик Арутюнян группе сотрудников СК Республики Арцах вручил высокие государственные награды

1 июля президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию Следственного комитета Республики Арцах во главе с председателем СК Игорем Григоряном. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства поздравил всех сотрудников системы с профессиональным праздником и вручил высокие государственные награды группе сотрудников структуры за добросовестное и ответственное выполнение служебных обязанностей. В своем выступлении президент отметил, что в процессе государственного строительства был принят курс, в котором верховенство права и равенство всех перед законом являются приоритетными. “Уверен, что сотрудники комитета прекрасно осознают важность своей деятельности, а также ту высокую ответственность, которая возложена на их плечи”, - подчеркнул Араик Арутюнян.

Президент республики заверил, что проблемы, стоящие перед системой, находятся в центре постоянного внимания властей, и впредь будет сделано все возможное для их решения, улучшения рабочих и социальных условий сотрудников службы.