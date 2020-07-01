Симптомов нет, ничего нет: комментарии Ванецяна на положительный результат теста на COVID-19

Председатель партии “Родина”, бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян заразился COVID-19. В беседе с Арменпресс эту информацию подтвердил сам Ванецян.

По его словам, он сдал тест вчера, 30 июня, ответ получил сегодня утром 1 июля. “Симптомов нет, ничего нет”, - сказал Ванецян и добавил, что у него нет и температуры.

Ванецян находится усебя дома.

Анна Григорян