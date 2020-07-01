Институт молекулярной биологии выполняет фундаментальные научные исследования по Covid-19

Институт молекулярной биологии НАН Армении в настоящее время проводит большое количество исследований, направленных на выявление противовирусных препаратов или соединений, которые могут быть использованы для лечения COVID-19.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс сказал директор Института молекулярной биологии НАН Армении Арсен Аракелян.

“Наша научно-исследовательская группа антивирусных механизмов, руководителем которой является Оваким Закарян, уже смогла идентифицировать несколько соединений, которые хорошо взаимодействуют с вирусными белками. Это позволяет сделать вывод, что эти соединения смогут подавить проникновение вируса в клетку. Хочу повторить, это фундаментальные научные исследования, на данный момент у нас нет препаратов, которые мы можем предложить как средство лечения”, - сказал Арсен Аракелян. На вопрос, направлены ли эти исследования и на выявление лекарственных средств, необходимых для лечения, директор института отметил, что речь на данный момент идет больше о лечении. Арсен Аракелян отметил, что речь пока идет о научных исследованиях, сейчас работа не на том этапе, чтобы органы здравоохранения отреагировали бы на это.

Научные исследования института продолжаются, они касаются выяснения молекулярных механизмов различных заболеваний, исследований, направленных на разработку новых диагностических тестов и лекарственных препаратов.

Что касается самого процесса, связанного с COVID-19, помимо производства тестов, институт за это время провел довольно много испытаний оборудования и аксессуаров, разработанных научными организациями. Например, они провели испытания дезинфицирующих средств, разработанных Ереванским физическим институтом. Вчера завершились испытания масок, совместно разработанных институтами физики Аштарака и Еревана.