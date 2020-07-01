300 тысяч жителей пригородов Мельбурна попали под режим изоляции из-за COVID-19

Власти Австралии из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели режим изоляции в северных пригородах Мельбурна (столица штата Виктория), где проживают примерно 300 тыс. человек, сообщает в среду издание The Guardian.

Режим будет действовать месяц. Жителям разрешат покидать дома, лишь чтобы сделать покупки, для работы и занятия физкультурой и по медицинским показаниям. При этом власти за период изоляции рассчитывают взять анализы на возможное наличие коронавируса примерно у половины местного населения,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В то же самое время, отмечает The Guardian, в остальной части штата Виктория ранее ограничительные меры смягчались, и открывались рестораны, тренажерные залы и кинотеатры.

Издание напоминает, что ранее в Австралии наблюдалась более благополучная эпидемиологическая обстановка, чем во многих странах: в стране выявили 7 830 случаев коронавируса, скончались 104 инфицированных.