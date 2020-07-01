Пресс-секретарь премьер-министра прокомментировала спекуляции вокруг письма президента Франции

Приписки от руки, внесенные в письмо президента Франции, направленное премьер-министру Армении Николу Пашиняну сделаны лично президентом Эммануэлем Макроном. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

“Не хотелось бы касаться этого вопроса, но ряд СМИ, часто, не имея весомых причин, продолжают прибегать к манипуляциям. В письме, отправленном премьер-министром Франции, внесенные от руки приписки сделаны лично президентом Макроном, что является общепринятой практикой при отправлении писем. Приписка “Cher Nikol” со стороны президента свидетельствует о теплых и дружеских отношениях лидеров двух стран. Кроме того, я хотела бы сообщить, что перевод телеграммы также был предоставлен французами. Я бы посоветовала воздержаться от лишенных содержания спекуляций и сотрудничать профессионально ”, - отметила Геворкян.

30 июня президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо в поддержку премьер-министру Николу Пашиняну.

Норайр Шогикян