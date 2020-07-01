Председатель НС поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян поздравил прокуроров и работников системы прокуратуры с профессиональным праздником.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в послании говорится:

«Уважаемые прокуроры и работники прокуратуры,

поздравляю вас с профессиональным праздником! В наши дни прокуратура, как и многие другие сферы государственной службы, последовательно преобразуется – в интересах гражданина и государства, в осуществлении своей миссии обеспечения законности и верховенства права в Республике Армения.

Сегодня вы напряженно работаете над восстановлением нанесенного нашему государству в итоге годами совершаемых преступлений ущерба и вынесением правовой оценки различным преступлениям. Хочу подчеркнуть, что ваша служба находится в центре внимания и заботы высшего руководства государства. Особенно важной в системе прокуратуры считаю серьезнейшую структурную подготовительную работу по реализации закона о конфискации незаконного имущества без обвинительного приговора.

Уверен, в итоге вашей преданной работы еще более повысятся общественное доверие и содействие прокуратуре. Желаю стойкости и новых успехов в вашей почетной работе».