Финал Кубка Армении по футболу состоится 10-го июля

Известен день финала розыгрыша Кубка Армении по футболу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает отдел организации и проведения соревнований ФФА. Финальный матч розыгрыша Кубка Армении VBET состоится 10-го июля в Техническом центре ФФА / Академии футбола. Начало матча в 19:00.

Напомним, что в финале впервые встретятся действующий чемпион Армении “Арарат-Армения” и дебютант чемпионата Армении - “Ноа”.

Подготовила Варвара Айрапетян