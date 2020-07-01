В Гонконге полиция применила водометы против протестующих

Полиция Гонконга применила водометы против активистов, протестующих из-за принятия закона о национальной безопасности, сообщает издание South China Morning Post.

Ранее сообщалось, что полиция произвела первое задержание за нарушение нового закона о национальной безопасности, задержанным оказался мужчина с флагом о независимости этого специального административного района Китая,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Активисты вышли на улицы Гонконга в среду, чтобы выступить против нового закона, несмотря на запрет на собрания. Полиция применила водометы против протестующих, собравшихся около здания пожарной станции на Хэннеси Роуд. Полиция также предупредила, что слоганы за независимость, которые выкрикивают демонстранты, также нарушают новый закон о национальной безопасности.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.