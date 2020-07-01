Комитет гражданской авиации сообщил о рейсах, намеченных на 2 июля

Комитет гражданской авиации Армении сообщил о рейсах, намеченных на 2 июля.

Об этом Арменпресс стало известно с официальной страницы комитета в Facebook.

2-го июля будет осуществлен рейс авиакомпании “Scat” Актау-Ереван-Актау (прибытие в Ереван -02:00, вылет из Еревана - 03:00).

2-го июля этого года состоится и рейс Минск-Ереван-Минск авиакомпании “Belavia” (прибытие в Ереван в 02:45, вылет из Еревана в 03:35).

2-го июля состоится также рейс Москва-Ереван авиакомпании “Red Wings” (прибытие в 21:40).