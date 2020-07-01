Омбудсмен и ЕСПЧ начинают новую программу

Защитник прав человека Арман Татоян сообщил о достижении, важном для Армении и офиса Защитника прав человека. Как передает Арменпресс, Арман Татоян сделал запись об этом на своей странице в Facebook.

“Вчера в Страсбурге состоялись мои очередные консультации с новоизбранным председателем Европейского суда по правам человека Роберто Спано. В совещании участвовали также судья Европейского суда по правам человека Армен Арутюнян, секретарь суда Родерик Лиделл и руководитель офиса председателя суда Патрик Титиун.

Рад сообщить, что с учетом международной значимости работы Защитника прав человека Армении, председатель ЕСПЧ предложил совместно с судом инициировать программу, направленную на формирование нового международного опыта сотрудничества омбудсменов Европы и Европейского суда по правам человека.

Председатель Европейского суда предложил кандидатуру Защитника прав человека Армении в качестве основного докладчика этих мероприятий. При этом мы договорились, что это может быть сделано либо в Комитете министров Совета Европы, либо в каком-либо аналогичном формате.

Основанием для начала совместной программы стало то, что Защитник прав человека Армении выступает в ЕСПЧ третьей стороной, представляет в Главное управление по правам человека и верховенству права Совета Европы независимые оценки, связанные с состоянием исполнения Арменией решений суда, разрабатывает правовые критерии, в актах судов Армении отражаются правовые позиции Защитника прав человека и т. д.

Председатель Страсбургского суда высоко оценил также и значение докладов Защитника прав человека Армении для суда и нашу работу по внедрению внутри страны Европейского суда по правам человека и Конвенции.

В начале встречи я поздравил Роберто Спано со вступлением на должность председателя Европейского суда по правам человека, пожелав ему плодотворной работы и новых достижений. Отмечу, что председатель Европейского суда в прошлом был омбудсменом Исландии, что еще больше способствовало эффективности обсуждений”, - написал омбудсмен Армении Арман Татоян.