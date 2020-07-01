Утвержден порядок дистанционного образования
Приказом Министра образования, науки, культуры и спорта Армении Араика Арутюняна утвержден порядок организации дистанционного образования в общеобразовательных учебных заведениях. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве НОКС.
Дистанционное образование осуществляется в основном средствами информационных технологий и телекоммуникаций.
Дистанционное образование могут организовать учебные заведения, имеющие лицензию на осуществление основных общеобразовательных образовательных программ, а также Центр дистанционного обучения, действующий в ГНКО “Национальный центр образовательных технологий”.
Участниками дистанционного образования являются учащиеся, учителя, педагогические работники, родители или законный представитель обучающегося, в случае отсутствия в школе соответствующего предметного учителя - предметные специалисты ЦДО.
Содержание дистанционных образовательных программ не может отличаться от установленного программой и критериями данного предмета.
Дистанционное обучение может быть организовано в следующих случаях:
Если учреждение не имеет специалиста по соответствующему предмету до замещения вакантного места учителя на конкурсной основе в установленном порядке.
Если объявлена чрезвычайная и форс-мажорная ситуация (неблагоприятные погодные условия, распространение острых инфекционных заболеваний, стихийное бедствие и т. д).
Для детей родителей (законных представителей), перешедших на дипломатическую службу, или детей, временно находящихся с родителями в иностранных государствах, если право на образование не реализовано в данной стране.
Для тех учащихся, которые нуждаются в долгосрочном лечении, которое существующее обучение делает невозможным.
Для учащихся, которые участвуют в предметных или спортивных международных олимпиадах или турнирах и часто отсутствуют из страны.
Для учащихся, которые должны участвовать в выпускных экзаменах в порядке экстерна с целью получения документа об окончании основного или среднего образования.
Для детей, проживающих в диаспоре, и желающих вернуться в Армению, которые посредством дополнительного образования намерены освоить основные программы для включения в общее образование в Республике Армения.
Оплата
За весь учебный год преподаватели, организующие дистанционное образование, оплачиваются по одной ставке учителя, а в остальных случаях - по часовой оплате, за исключением занятий, организуемых в чрезвычайных и форс-мажорных ситуациях.
Порядок организации
Дистанционное обучение организуется по классам в соответствии с общеобразовательными программами, в том учебном заведении, где зарегистрирован учащийся. Если в данном учебном заведении отсутствуют технические возможности организации дистанционного образования или школа не имеет учителя, преподающего данный предмет, то дистанционное образование организуется учителем другого учебного заведения, предоставленным ЦДО.
Дистанционное образование организуется в соответствии с учебным планом и предметными программами, требования которых к учащимся оцениваются в порядке, установленном уполномоченным органом государственного управления образованием.
Процесс дистанционного обучения организуется в соответствии с графиком, утвержденным директором учебного заведения, ответственным за организацию учебного процесса является заместитель директора по учебной работе
Для каждого ученика в информационной системе управления образованием учебное заведение или ЦДО открывает персональную страницу с соответствующим кодом
Обучение посредством дистанционного образования считается осуществленным, если 70% часов, предусмотренных учебным планом, проходят не менее 90% учеников посредством ИТТ. Для учащихся, оставшихся вне процесса дистанционного образования, усвоение уроков производится посредством индивидуальных занятий по методу, установленному учебным заведением или ЦДО.
Прием, а также перевод, перемещение, освобождение учащихся в ходе дистанционного образования в другое учебное заведение осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Армения для очного обучения.
Учебно-методические материалы дистанционного обучения размещаются на комплексной странице дистанционного обучения: heravar.armedu.am, которая доступна для всех учебных заведений. Учебное заведение по собственной инициативе может разработать новые учебно-методические материалы в соответствии с программой предмета, учебным планом и государственными критериями.
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