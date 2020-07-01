Утвержден порядок дистанционного образования

Приказом Министра образования, науки, культуры и спорта Армении Араика Арутюняна утвержден порядок организации дистанционного образования в общеобразовательных учебных заведениях. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве НОКС.

Дистанционное образование осуществляется в основном средствами информационных технологий и телекоммуникаций.

Дистанционное образование могут организовать учебные заведения, имеющие лицензию на осуществление основных общеобразовательных образовательных программ, а также Центр дистанционного обучения, действующий в ГНКО “Национальный центр образовательных технологий”.

Участниками дистанционного образования являются учащиеся, учителя, педагогические работники, родители или законный представитель обучающегося, в случае отсутствия в школе соответствующего предметного учителя - предметные специалисты ЦДО.

Содержание дистанционных образовательных программ не может отличаться от установленного программой и критериями данного предмета.

Дистанционное обучение может быть организовано в следующих случаях:

Если учреждение не имеет специалиста по соответствующему предмету до замещения вакантного места учителя на конкурсной основе в установленном порядке.

Если объявлена чрезвычайная и форс-мажорная ситуация (неблагоприятные погодные условия, распространение острых инфекционных заболеваний, стихийное бедствие и т. д).

Для детей родителей (законных представителей), перешедших на дипломатическую службу, или детей, временно находящихся с родителями в иностранных государствах, если право на образование не реализовано в данной стране.

Для тех учащихся, которые нуждаются в долгосрочном лечении, которое существующее обучение делает невозможным.

Для учащихся, которые участвуют в предметных или спортивных международных олимпиадах или турнирах и часто отсутствуют из страны.

Для учащихся, которые должны участвовать в выпускных экзаменах в порядке экстерна с целью получения документа об окончании основного или среднего образования.

Для детей, проживающих в диаспоре, и желающих вернуться в Армению, которые посредством дополнительного образования намерены освоить основные программы для включения в общее образование в Республике Армения.

Оплата

За весь учебный год преподаватели, организующие дистанционное образование, оплачиваются по одной ставке учителя, а в остальных случаях - по часовой оплате, за исключением занятий, организуемых в чрезвычайных и форс-мажорных ситуациях.

Порядок организации

Дистанционное обучение организуется по классам в соответствии с общеобразовательными программами, в том учебном заведении, где зарегистрирован учащийся. Если в данном учебном заведении отсутствуют технические возможности организации дистанционного образования или школа не имеет учителя, преподающего данный предмет, то дистанционное образование организуется учителем другого учебного заведения, предоставленным ЦДО.

Дистанционное образование организуется в соответствии с учебным планом и предметными программами, требования которых к учащимся оцениваются в порядке, установленном уполномоченным органом государственного управления образованием.

Процесс дистанционного обучения организуется в соответствии с графиком, утвержденным директором учебного заведения, ответственным за организацию учебного процесса является заместитель директора по учебной работе

Для каждого ученика в информационной системе управления образованием учебное заведение или ЦДО открывает персональную страницу с соответствующим кодом

Обучение посредством дистанционного образования считается осуществленным, если 70% часов, предусмотренных учебным планом, проходят не менее 90% учеников посредством ИТТ. Для учащихся, оставшихся вне процесса дистанционного образования, усвоение уроков производится посредством индивидуальных занятий по методу, установленному учебным заведением или ЦДО.

Прием, а также перевод, перемещение, освобождение учащихся в ходе дистанционного образования в другое учебное заведение осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Армения для очного обучения.

Учебно-методические материалы дистанционного обучения размещаются на комплексной странице дистанционного обучения: heravar.armedu.am, которая доступна для всех учебных заведений. Учебное заведение по собственной инициативе может разработать новые учебно-методические материалы в соответствии с программой предмета, учебным планом и государственными критериями.