Сенат США включил дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2" в проект оборонного бюджета, сообщил конгрессмен-республиканец Стив Вомак.

"Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство, и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны", — написал он в Twitter.

По словам Вомака, российские власти хотят использовать "Северный поток — 2" как средство принуждения, а его цель — увеличить зависимость Польши и Украины от российского газа.

Сенат под контролем республиканцев и палата представителей под контролем демократов представляют свои варианты оборонного бюджета. Потом их сводит согласительная комиссия, после чего за окончательный вариант голосуют обе палаты и он идет на подпись президенту,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Включение санкций в проект оборонного бюджета позволяет ускорить их принятие — если обычный законопроект рассматривается довольно долго, то военный бюджет практически гарантированно будет утвержден, а президент вряд ли наложит на него вето. Таким же образом сенаторы действовали и в прошлом году — первый пакет санкций против "Северного потока — 2" вступил в силу в составе оборонного бюджета, в результате чего швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб для газопровода, практически сразу остановила работы и отвела суда.