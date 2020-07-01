Мы хотим, чтобы у “Ромы” были титулы: Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян, полузащитник сборной Армении по футболу и “Ромы”, рад продолжить играть в римском клубе. Как передает Арменпресс, в интервью на официальном сайте “Ромы” Мхитарян выразил надежду, что ему удастся добиться больших успехов вместе с клубом.

“Хочу провести как можно больше матчей в составе “Ромы”, но готов ко всему, что скажет тренер. “Рома” - конкурентоспособная команда. У всех нас одна цель - мы хотим, чтобы у “Ромы” были победы и титулы. Наша борьба - за одну цель, и именно это лозунг “Ромы” ”, - сказал Мхитарян.

Ранее стало известно, что полузащитник национальной сборной Армении и “Ромы” Генрих Мхитарян останется в клубе до конца текущего сезона.

У итальянского клуба есть предварительная договоренность с лондонским “Арсеналом”, согласно которой Мхитарян может сыграть за “волков” и в следующем сезоне.

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале этого сезона на правах аренды из “Арсенала” перешел в “Рому”.

Подготовила Варвара Айрапетян