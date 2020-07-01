В Шуши обнаружен новый очаг COVID-19

В городе Шуши Республики Арцах обнаружен новый очаг COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха.

“В этом круге зарегистрирован 1 новый случай, группа контактных граждан уже изолирована.

По состоянию на 1 июля в Арцахе зафиксирован 1 новый случай заболевания COVID-19. Изолированы 58 человек, фактическое лечение получают 18 пациентов. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Вылечились 14 человек. Проведено 1 961 тестов.

11 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июня 2020 года, продлен еще на 30 дней - с 22:00 11 июня 2020 года до 22:00 11 июля 2020 года включительно.