В Армении подтверждено 523 новых случая COVID-19: выздоровели 515 человек, погибли 10

В Армении по положению на 11:00 1 июля подтверждено 26 065 случаев COVID-19, из которых 14 563 - выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 900 пациентов. Всего было проведено 111 665 теста.

Выявлено 523 новых случая заражения, 515 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 453 летальных исхода (увеличились на 10).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 65, 74, 83, 76, 66, 76 лет и женщины 62, 79, 70, 65 лет. Все пациенты, кроме последней, имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксированы 2 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 149.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян