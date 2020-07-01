Фонд “Ташир” пожертвовал 300 000 долларов сотрудникам службы скорой помощи Армении

Благотворительный фонд “Ташир” передал Всеармянскому фонду “Айастан” сумму, эквивалентную 300 000 долларам, для предоставления единовременного финансового содействия 1 786 медработникам скорой медицинской помощи Армении: врачам, медсестрам, медикам, санитарам, диспетчерам и водителям службы. Как передает Арменпресс, совместное заявление об этом распространили Всеармянский фонд “Айастан” и Благотворительный фонд “Ташир”․

“Сегодня старшие, средние, младшие и другие служащие скорой помощи получили финансовую поддержку согласно списку распределения по областям, представленному Министерством здравоохранения: Ереван - 36 930 000 драмов, Котайкская область - 16 020 000 драмов, Лорийская область -16 645 000 драмов, Ширакская область - 13 330 000 драмов, Араратская область - 11 740 000 драмов, Армавирская область - 9 795 000 драмов, Гегаркуникская область - 9 985 000 драмов, Сюникская область - 8 630 000 драмов, Арагацотнская область - 7 960 000 драмов, Тавушская область - 7 925 000 драмов, Вайоц Дзорская область - 4 890 000 драмов.

Отметим, что сотрудничество с Фондом “Ташир” носит продолжительный характер. Еще в апреле Фонд “Ташир” перечислил Всеармянскому фонду “Айастан” 100 000 долларов США. Часть средств была направлена на мероприятия по преодолению эпидемии, остальная часть - на финансирование переезда возвращающихся из России граждан Армении.

Начавшийся 18 марта с. г. всеармянский сбор средств “COVID-19 Армения. Вместе преодолеем эпидемию” осуществляется в тесном сотрудничестве с президентом Армении, президентом Арцаха, Офисом главного уполномоченного по делам диаспоры, Министерством здравоохранения Армении и Министерством иностранных дел Армении.

В общей сложности уже собрано 770 000 долларов США, из которых около 600 000 уже направлены на приобретение крупных партий медицинских принадлежностей и оборудования, на финансовую помощь сотрудникам скорой помощи, на ежемесячную поставку продовольствия нуждающимся пожилым людям Еревана и областей, а также на возвращение многочисленных соотечественников в Армению. В то же время крупномасштабные пожертвования в виде товаров, переданных Министерству здравоохранения, поступили и из-за рубежа. В ходе сбора средств продолжает расширяться и всеармянская сеть, создаются новые каналы сотрудничества как с Арменией, так и с различными организациями диаспоры.

К этому важному общеармянскому мероприятию можно присоединиться по следующей ссылке: www.himnadram.org”, - об этом говорится в совместном сообщении.