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Фонд “Ташир” пожертвовал 300 000 долларов сотрудникам службы скорой помощи Армении

Фонд “Ташир” пожертвовал 300 000 долларов сотрудникам службы скорой помощи Армении

 Благотворительный фонд “Ташир” передал Всеармянскому фонду “Айастан” сумму, эквивалентную 300 000 долларам, для предоставления единовременного финансового содействия 1 786 медработникам скорой медицинской помощи Армении: врачам, медсестрам, медикам, санитарам, диспетчерам и водителям службы. Как передает Арменпресс, совместное заявление об этом распространили Всеармянский фонд “Айастан” и Благотворительный фонд “Ташир”

“Сегодня старшие, средние, младшие и другие служащие скорой помощи получили финансовую поддержку согласно списку распределения по областям, представленному Министерством здравоохранения: Ереван - 36 930 000 драмов, Котайкская область - 16 020 000 драмов, Лорийская область -16 645 000 драмов, Ширакская область - 13 330 000 драмов, Араратская область - 11 740 000 драмов, Армавирская область - 9 795 000 драмов, Гегаркуникская область - 9 985 000 драмов, Сюникская область - 8 630 000 драмов, Арагацотнская область - 7 960 000 драмов, Тавушская область - 7 925 000 драмов, Вайоц Дзорская область - 4 890 000 драмов.

Отметим, что сотрудничество с Фондом “Ташир” носит продолжительный характер. Еще в апреле Фонд “Ташир”  перечислил Всеармянскому фонду “Айастан” 100 000 долларов США. Часть средств была направлена на мероприятия по преодолению эпидемии, остальная часть - на финансирование переезда возвращающихся из России граждан Армении.

Начавшийся 18 марта с. г. всеармянский сбор средств “COVID-19 Армения. Вместе преодолеем эпидемию” осуществляется в тесном сотрудничестве с президентом Армении, президентом Арцаха, Офисом главного уполномоченного по делам диаспоры, Министерством здравоохранения Армении и Министерством иностранных дел Армении.

В общей сложности уже собрано 770 000 долларов США, из которых около 600 000 уже направлены на приобретение крупных партий медицинских принадлежностей и оборудования, на финансовую помощь сотрудникам скорой помощи, на ежемесячную поставку продовольствия нуждающимся пожилым людям Еревана и областей, а также на возвращение многочисленных соотечественников в Армению. В то же время крупномасштабные пожертвования в виде товаров, переданных Министерству здравоохранения, поступили и из-за рубежа. В ходе сбора средств продолжает расширяться и всеармянская сеть, создаются новые каналы сотрудничества как с Арменией, так и с различными организациями диаспоры.

К этому важному общеармянскому мероприятию можно присоединиться по следующей ссылке: www.himnadram.org”, - об этом говорится в совместном сообщении.


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