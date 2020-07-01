Организация видеоконференции Мнацаканян-Мамедъяров - реакция на наблюдаемый рост напряженности

30 июня состоялась видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, уже вторая (первая состоялась 21 апреля) после распространения пандемии COVID-19.

Во-первых, следует подчеркнуть, что в преддверии видеоконференции был заметен значительный рост напряженности, что в первую очередь было обусловлено значительной активизацией воинственной риторики азербайджанского руководства. Как и можно было предвидеть, армянская сторона внесла в повестку встречи эту проблему, поскольку недавние заявления президента Азербайджана, министра обороны и других высокопоставленных чиновников не только противоречат взятым на себя Азербайджаном обязательствам, но и увеличивают напряженность между сторонами.

Официальный Баку, в свою очередь, в качестве темы повестки видеоконференции выдвинул планы армянской стороны по заселению Арцаха и строительству 3-й магистрали, связывающей Арцах с Арменией, представив их как “незаконные действия на оккупированных территориях”.

Из подтекста заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам видеоконференции можно сделать вывод, что встреча проходила достаточно напряженно. Об этом свидетельствует и то обстоятельство, что заявление является не пятисторонним (Армения, Азербайджан, 3 сопредседателя), а трехсторонним (сопредседатели МГ ОБСЕ). Согласно анализу текста заявления, основным предметом обсуждения была проблема формирования благоприятной среды для переговоров, а содержательных переговоров пока нет.

В заявлении, в частности, отмечается, что сопредседатели подчеркнули “важность стимулирования и сохранения благоприятной атмосферы для мира и содержательных переговоров”. Это, по сути, свидетельствует о необходимости формирования благоприятной атмосферы, то о чем заявляет армянская сторона, полноценно воспринимается сопредседателями.

Сопредседатели положительно оценили также и относительную стабильность на месте и выразили удовлетворение тем, что “стороны продолжают использовать пути прямой связи во избежание эскалации”. В данном случае речь идет о достигнутой договоренности в сентябре 2018 года в Душанбе, согласно которой между главами Армении и Азербайджана, создана оперативная связь, которая, как утверждают также и представители МО Армении, на практике способствует снижению напряженности.

Сопредседатели МГ ОБСЕ также отметили, что “последние провокационные заявления, милитаристская риторика и возможные шаги, меняющие ситуацию на месте, могут подорвать процесс урегулирования”. Как видно из формулировки предложения, сопредседатели попытались проявить по возможности сбалансированную позицию и косвенно выразить проблемы, поднятые каждой из сторон. Высказывания “провокационные заявления” и “милитаристская риторика”, несомненно, адресованы Азербайджану. Конечно, было бы желательно, чтобы они носили более адресный и откровенный характер, имея более отрезвляющее влияние на Баку. Выражением “возможные шаги, меняющие ситуацию на месте” сопредседатели намекают на решение армянской стороны о строительстве дороги Капан-Гадрут. Несмотря на противодействие Баку, строительству данной дороги армянская сторона придает особую важность, как необходимость обеспечения всеобъемлющей безопасности народа Арцаха, в том числе и посредством свободного и безопасного передвижения. Подобный аргумент понятен и обоснован, тем более, если учесть применение Азербайджаном силы и угрозы силы.

Примечательно, что в заявлении сопредседатели особо подчеркнули, что “у конфликта нет военного решения”. Подобная констатация достаточно важна на фоне звучащей в последнее время из Баку военной риторики и является важным посланием властям Азербайджана. Сопредседатели также призывают стороны “предпринять шаги по укреплению режима прекращения огня и подготовке обществ к миру”. Эти два элемента также можно рассматривать как компоненты формирования среды, благоприятной для переговоров, чего Азербайджан всячески избегает.

Сопредседатели подчеркнули также важность “срочности возобновления мониторинговых работ под руководством личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, как только позволят условия”. Как известно, вследствие пандемии COVID-19 мониторинг ОБСЕ был приостановлен еще 19 марта, и за это время неконструктивный стиль действий Азербайджана значительно увеличил общую напряженность. Пожалуй, именно этим обстоятельством и обусловлено то, что сопредседатели считают возобновление мониторинга границ срочной необходимостью.

Организация видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана сопредседателями Минской группы ОБСЕ можно квалифицировать как реакцию на заметный рост напряженности. Примечательно, что в рамках видеоконференции была обсуждена возможность организации еще одной дистанционной встречи в июле. Подобные контакты важны не только с точки зрения поиска возможностей продвижения переговорного процесса, но и с точки зрения некоторой разрядки напряженности, поскольку существует известная истина - когда дипломаты молчат, в ход идут пушки.

Нарек Минасян