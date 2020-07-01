Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

В Национальный Центр кризисного управления СС МЧС Армении 30 июня поступил 21 сигнал о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более на разных травяных участках республики. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Ачапняк - 6 000 кв / м, в административном районе Кентрон - 5 000 кв / м, в административном районе Нубарашен - 2 000 кв / м, в Шенгавите - 1 000 кв / м

В городе Аштарак Арагацотнской области - 1 500 кв / м, в селе Сасуник - 1 200 кв / м, в городе Талин - 15 га

В селе Димитров Араратской области - 300 кв / м, в городе Арташат - 500 кв / м, 2 500 кв / м, в городе Масис - 2 000 кв / м

В городе Эчмиадзин Армавирской области - 1 000 кв / м, в городе Армавире - 3 200 кв / м, на участке вдоль автодороги Норакерт-Баграмян - 5 000 кв / м, на участке вдоль автодороге Эчмиадзин-Баграмян -300 кв / м

На участке вдоль автодороги Зовуни-Канакераван Котайкской области - 3 000 кв / м

В селе Гомк Вайоцдзорской области - 1 га, в селе Гергер - 2,5 га

На участке вдоль автодороги Ереван-Мегри - 4 га, на 1-ом км участка вдоль автодороги Эчмиадзин-Аштарак - 4 000 кв / м

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.