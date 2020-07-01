По возвращении из Москвы Давид Тоноян дважды тестировался: результаты отрицательные

Министр обороны Армении Давид Тоноян после возвращения с военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 24 июня находился в самоизоляции на своем рабочем месте.

На ответ на вопрос Арменпресс, тестировался ли министр после возвращения из Москвы, ответила пресс-секретарь министерства Шушан Степанян.

“На 7-й день после возвращения, согласно установленному порядку, Давид Тоноян дважды был протестирован методами исследования ИФА и ПЦР. Результаты тестов отрицательные, и министр продолжает полноценно выполнять свои служебные обязанности”, - представила Шушан Степанян.

На параде, посвященном 75-летию Великой Отечественной войны, который состоялся 24 июня в Москве, Армения была представлена в составе 75 военнослужащих во главе с министром обороны Давидом Тонояном.

Лилит Демурян