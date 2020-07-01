Европейские индексы - 30-06-20
МОСКВА, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.64% и составил 12310.93 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.19% и составил 4935.99 пункта, британский FTSE снизился на 0.90% и составил 6169.74 пункта, а российский RTSI снизился на 2.19% и составил 1212.63 пункта.
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