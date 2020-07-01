Аркадий Андриасян назначен советником генерального директора “Урарту”

В футбольном клубе “Урарту” произошли должностные изменения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. Заместитель директора клуба по развитию Аркадий Андриасян назначен советником генерального директора клуба. Пожелаем многоопытному специалисту успехов и плодотворной работы в новом статусе.

Добавим, что легендарный футболист в “Урарту” с августа 2019 года, он занимал должность заместителя директора по развитию.

Подготовила Варвара Айрапетян