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Аркадий Андриасян назначен советником генерального директора “Урарту”

Аркадий Андриасян назначен советником генерального директора “Урарту”

В футбольном клубе “Урарту” произошли должностные изменения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. Заместитель директора клуба по развитию Аркадий Андриасян назначен советником генерального директора клуба. Пожелаем многоопытному специалисту успехов и плодотворной работы в новом статусе.

Добавим, что легендарный футболист в “Урарту” с августа 2019 года, он занимал должность заместителя директора по развитию. 

Подготовила Варвара Айрапетян


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