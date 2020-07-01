“Рома” выступила с заявлением о будущем Мхитаряна
00:00, 1 Июль, 2020
Полузащитник национальной сборной Армении и “Ромы” Генрих Мхитарян останется в клубе до конца текущего сезона.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. Итальянский клуб заключил предварительную договоренность с лондонским “Арсеналом”, согласно которой, Мхитарян, возможно, и в следующем сезоне будет выступать в составе “волков”.
Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале этого сезона на правах аренды из “Арсенала” перешел в “Рому”.
Подготовила Варвара Айрапетян
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