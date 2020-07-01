“Рома” выступила с заявлением о будущем Мхитаряна

Полузащитник национальной сборной Армении и “Ромы” Генрих Мхитарян останется в клубе до конца текущего сезона.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. Итальянский клуб заключил предварительную договоренность с лондонским “Арсеналом”, согласно которой, Мхитарян, возможно, и в следующем сезоне будет выступать в составе “волков”.

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале этого сезона на правах аренды из “Арсенала” перешел в “Рому”.

Подготовила Варвара Айрапетян